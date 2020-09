Il calciomercato è ufficialmente iniziato: ieri si è aperta la finestra estiva e per i bianconeri è già arrivata la prima ufficialità. Si tratta dell’arrivo di Nahuel Molina, esterno argentino classe ’97 ed ex canterano del Boca Juniors: il suo contratto, pluriennale, è già stato depositato in Lega.



Altro acquisto in prospettiva sarà quello di Thomas Ouwejan, laterale sinistro attualmente all’Az Alkmaar: l’olandese, nato nel 1996, diventerà nei prossimi giorni un nuovo elemento della squadra di Luca Gotti ed avrà il compito di sostituire Ken Sema, rientrato al Watford alla fine del prestito annuale.



Poche novità, invece, per quanto riguarda il mercato in uscita: Lasagna continua a piacere a Napoli e Atalanta, mentre per De Paul, il vero pezzo pregiato di questa finestra estiva, non sono ancora arrivate offerte alla corte di Pozzo.



Nel frattempo, proprio nella giornata di oggi è stato presentato il calendario in vista del prossimo campionato: i friulani ospiteranno lo Spezia neopromosso nella prima giornata, anche se la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha chiesto di posticipare il proprio esordio in Serie A, a causa dei play-off terminati solamente da due settimane.



Per il recupero della gara si parla del 30 settembre ed ecco che allora la prima uscita dell’Udinese potrebbe arrivare a Verona contro l’Hellas.



Insomma, tante ancora le cose da decidere prima dell’avvio della nuova stagione: i colpi di mercato non mancheranno e già nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare altre ufficialità, in entrata e non solo.