Era necessaria unada parte dei ragazzi di Luca Gotti, dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Lazio, Atalanta e Torino. Risposta che, inevitabilmente, non ha tardato ad arrivare: a Crotone, infatti,, interpretando bene il match e sbarazzandosi, non senza qualche difficoltà, dell’ultima della classe., nel bene e nel male, sbloccando una gara complicata con un gran destro a giro nel corso della prima frazione. Nella ripresa, in seguito al momentaneo pareggio rossoblù firmato da Simy,, raccogliendo un suggerimento di Pereyra e fulminando Cordaz per la seconda volta.A 3’ dalla fine, però,, intervenendo in maniera piuttosto ruvida su Molina e facendosi espellere dall’arbitro Massimi. Per “El Diez” si tratta del secondo cartellino rosso della stagione, dopo quello ricevuto contro lo Spezia.Fortunatamente per l’Udinese, però,: gli ospiti, con un po’ di sofferenza nel finale, sono riusciti a difendere il risultato, sigillando il punteggio sull’1-2 ed uscendo dal terreno di gioco con tre punti in tasca, fondamentali in vista del rush finale., la quinta conquistata dopo il giro di boa: i bianconeri salgono così a quota 36,, presidiato dal Cagliari.Mercoledì, nel turno infrasettimanale valevole per la 32esima giornata di Serie A: senza lo squalificato De Paul, sarà importante, per lasciarsi alle spalle le dirette inseguitrici e togliersi definitivamente dalla volata salvezza.