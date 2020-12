Riprenderà dalla gara contro il Torino il campionato della compagine bianconera, dopo il rinvio del match contro l’Atalanta, causato dal maltempo e dalla conseguente impraticabilità del terreno di gioco.



Il recupero contro la Dea verrà giocato verosimilmente verso la fine di gennaio, quando la squadra di Gasperini non sarà impegnata in Champions League.



L’Udinese, momentaneamente al 14esimo posto in classifica, scenderà in campo tra soli due giorni, affrontando Belotti e compagni nell’anticipo delle ore 18.00 all’Olimpico. L’obiettivo dei ragazzi di Gotti è quello di migliorare la posizione in graduatoria, per dare continuità ai fondamentali successi ottenuti contro Genoa e Lazio.



Dall’altra parte, però, ci sarà una formazione che vorrà reagire alla beffa ottenuta nel derby contro la Juventus, al fine di rialzare la testa dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice.



I bianconeri dovranno fare a meno di Arslan, che sconterà il turno di squalifica rimediato due domeniche fa, Jajalo e De Maio, mentre potrebbero recuperare gli acciaccati Okaka, Lasagna, Forestieri e Ouwejan.



Tornare a Udine con qualche punto in tasca dovrà essere la prerogativa principale della trasferta di Torino, per lasciarsi alle spalle la zona rossa della classifica e confermare quanto di buono fatto nel corso delle ultime uscite; sarà compito di De Paul trascinare ancora una volta i compagni, per centrare la quarta vittoria in campionato e guidare l’intera squadra verso una salvezza tranquilla.