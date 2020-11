Non è riuscita a bissare il successo arrivato domenica scorsa la squadra di Luca Gotti, che nel match di ieri contro la Fiorentina è caduta tra le mura amiche ai tempi supplementari: dopo 90’ tutt’altro che emozionanti, infatti, l’Udinese si è fatta beffare a pochi minuti dal termine da Montiel, bravo a raccogliere l’assist di Cutrone e depositare alle spalle di Musso il pallone dello 0-1 decisivo, evitando i calci di rigore ed eliminando i friulani dalla Coppa Italia.



Tante le note stonate della gara, che riassumono perfettamente il delicato inizio di stagione: errori in impostazione, ripartenze lente e poche idee di gioco sono state le problematiche principali della partita giocata ieri.



Positiva la prova dell’intera retroguardia, che ha sofferto poco e controllato bene le avanzate ospiti; più spento, invece, il reparto offensivo, perso tra le maglie Viola e troppo dipendente da Rodrigo De Paul.

Se “El Diez” non si accende, per l’attacco friulano sono problemi grossi: anche contro la Fiorentina, infatti, le uniche occasioni create dai padroni di casa sono arrivate dal destro dell’argentino.



Già dalla partita di domenica prossima all’Olimpico, sponda biancoceleste, Gotti dovrà pensare a qualche alternativa, in grado di impensierire gli avversari e arrivare con più facilità nella metà campo rivale.



Altri passi falsi potrebbero costare la panchina al tecnico adriese, che contro la Lazio dovrà rialzare subito la testa: la posizione in classifica è assai delicata e la dirigenza difficilmente perdonerà l’ennesimo insuccesso.

Per questo motivo sarà importante ripartire da zero, al fine di dimenticare l’eliminazione rimediata ieri e rimettersi in carreggiata per poter disputare un campionato più tranquillo.