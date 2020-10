Blackout, buio totale. Si potrebbe descrivere così la prima performance casalinga dei ragazzi di Luca Gotti, travolti tra le mura amiche dallo Spezia neopromosso.



Dopo la sconfitta contro l’Hellas, arrivata dopo una prestazione tutto sommato positiva, i bianconeri hanno perso anche nella seconda uscita stagionale, gettando al vento quanto di buono visto domenica scorsa al Bentegodi.



I friulani, infatti, non hanno saputo reagire al ko di Verona, soffrendo il gioco della compagine ligure e andando sotto dopo 30’ di gara. Nonostante le due clamorose occasioni capitate sui piedi di Okaka e Lasagna, poi, l’Udinese non è riuscita a trovare il primo gol di questo campionato, rimanendo ancora a secco e subendo, in pieno recupero, il gol dello 0-2 ospite.



Complici le numerose assenze in mezzo al campo e la mancanza di un vero e proprio centravanti, la classifica inizia già a preoccupare: le Zebrette, oltre ad essere inchiodate a zero punti, sono le uniche a non aver ancora segnato una rete in questa nuova stagione, statistica che deve far riflettere, e non poco, la dirigenza in vista degli ultimi giorni di mercato.



Lunedì si chiuderà la finestra estiva e i bianconeri non possono ritenersi soddisfatti della rosa a disposizione: dopo gli arrivi di Bonifazi e Pereyra, infatti, resta da completare il reparto offensivo, con un innesto di qualità ed esperienza.



Intanto tra sole 48 ore alla Dacia Arena arriverà la Roma, reduce dal pareggio contro la Juventus, campione in carica: sarà vietato fallire, al fine di evitare figuracce come quella vista ieri e ripartire convincendo tifosi e società, per ripagare l’eterna fiducia dei sostenitori friulani e regalare loro l’ennesima salvezza.