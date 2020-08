È finalmente arrivata la conferma per il tecnico adriese, che guiderà i bianconeri per un altro anno: dopo aver trascinato l’Udinese all’ennesima permanenza in Serie A ed aver dimostrato di essere all’altezza della massima categoria italiana, infatti, l’allenatore è pronto a condurre le Zebrette per un’altra stagione, per cercare di valorizzare gli elementi della rosa friulana – come fatto con Nuytinck, Fofana e Sema – e rendere il gruppo ancora più coeso.



Ma che ne sarà di Lasagna e compagni? Il mercato è alle porte, ma le voci che allontanano il capitano bianconero da Udine sembrano farsi sempre più insistenti: l’ex Carpi, così come De Paul – prezzo pregiato della finestra estiva - Stryger Larsen e lo stesso Fofana, potrebbero cambiare aria nel caso in cui dovessero arrivare le giuste offerte.



Anche Barak, al rientro dal prestito al Lecce, potrebbe dire addio alla società friulana.



In entrata, invece, Nahuel Molina sarà il primo acquisto: l’esterno argentino, classe ’98, arriva dal Boca Juniors e andrà a rinforzare la fascia destra bianconera.



Attenzione anche ad un possibile clamoroso ritorno: dopo la retrocessione dei cugini del Watford, infatti, potrebbe rientrare El Tucu Pereyra, già all’Udinese dal 2011 al 2014, prima del trasferimento alla Juventus.



Tutto è ancora da decidere: la sessione di calciomercato si aprirà martedì 1 settembre, data in cui si potranno depositare i contratti presso gli uffici della Lega, per poi concludersi lunedì 5 ottobre.



La dirigenza ha già dichiarato di non volersi privare delle figure più importanti della rosa, ma chiaramente verranno valutate tutte le offerte che arriveranno alla corte friulana: rinforzare l’attacco e confermare le sorprese della stagione appena trascorsa dovranno essere le prerogative principali per iniziare nel migliore dei modi il prossimo campionato, al fine di migliorare quanto di buono fatto negli ultimi mesi e assicurarsi un’altra permanenza in Serie A.