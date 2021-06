Ora è ufficiale, la firma è arrivata: Luca Gotti guiderà per un’altra annata la compagine bianconera, in seguito alle due salvezze conquistate nelle ultime due stagioni sulla panchina friulana.



Nonostante un po’ di incertezza ed esitazione, infatti, la dirigenza dell’Udinese ha deciso di ribadire la fiducia al tecnico adriese, abbandonando definitivamente le piste che portavano alle alternative Zanetti e Maran.



Nell’attesa di capire cosa ne sarà di Musso e De Paul - eventuali sviluppi arriveranno con grande probabilità al termine della Copa America - la società ha compiuto la prima delle tante scelte in vista del prossimo campionato.



Dal mercato dovrà arrivare almeno un giocatore per ruolo, per sostituire i partenti e rinforzare la rosa; in difesa Bonifazi potrebbe non essere riscattato - 7 i milioni richiesti dalla Spal - mentre in mezzo al campo serviranno come minimo due innesti, per sopperire al sempre più probabile addio del Diez e potenziare la mediana.



In attacco il recupero di Pussetto, accompagnato dall’arrivo di una vera prima punta, potrebbe essere il punto di partenza per la prossima stagione; nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare altre ufficialità, dopo quella della conferma di Luca Gotti, al fine di andare in ritiro con la squadra quasi pronta e preparare il girone di andata con anticipo ed organizzazione.