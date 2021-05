quella giocata dai ragazzi di Luca Gotti contro la Vecchia Signora, nel posticipo domenicale valevole per la 34esima giornata di Serie A., condito da un vantaggio tanto tempestivo quanto inaspettato;, con poche occasioni concesse agli avversari, complice anche la, coadiuvata dalle chiusure di Walace e dalla qualità di De Paul e Pereyra.. I padroni di casa non hanno lasciato varchi alla Juventus,: nonostante questo, però, le Zebrette non sono riuscite a trovare la rete del raddoppio, sprecando in contropiede due nitide palle gol., permettendo a Cristiano Ronaldo e compagni di ribaltare il match:, che ha concesso il quinto penalty consecutivo agli avversari,, hanno gettato al vento quanto di buono fatto fino a quel momento,ed uscendo dal rettangolo verde con le tasche vuote., ma figlia di due errori individuali troppo gravi per non essere puniti., il vantaggio sul terzultimo posto rimane di otto lunghezze: i ragazzi di Gotti ospiteranno il Bologna nel corso della prossima giornata,Evitare le distrazioni viste domenica dovrà essere la prerogativa fondamentale per le prossime uscite, al fine di scendere in campo con la giusta concentrazione ed allontanarsi definitivamente dalla zona calda della graduatoria.