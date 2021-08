La finestra estiva di mercato è finalmente entrata nel vivo anche per le Zebrette, che dopo gli acquisti di Silvestri e Udogie, hanno chiuso anche l’arrivo di Lazar Samardzic dal Lipsia, trequartista tedesco classe 2002 che arriva in Friuli a titolo definitivo, con un contratto quinquennale.



L’operazione, dal costo complessivo di tre milioni di euro più una percentuale sulla rivendita futura, potrebbe andare a colmare il vuoto lasciato da Rodrigo De Paul, viste le caratteristiche del 19enne e la sua posizione all’interno del rettangolo di gioco.



Per il reparto offensivo, sfumato Alario che ha rinnovato con il Bayer Leverkusen, si segue Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea; i Blues vorrebbero farlo partire solamente in prestito, la dirigenza bianconera ci pensa, ma deve fare attenzione all’agguerrita concorrenza dei club inglesi per il giovane centravanti.



In uscita Larsen e Okaka continuano a piacere all’estero, mentre il Siviglia ha chiesto informazioni all’Udinese per Nahuel Molina: il laterale argentino non è in vendita, ma di fronte ad un’offerta interessante la società friulana potrebbe tentennare.



Nel corso dei prossimi giorni arriveranno altre ufficialità, per completare la rosa in ogni singolo reparto e regalare a Luca Gotti una squadra competitiva. Il 13 agosto ci sarà il primo impegno ufficiale della stagione, contro l'Ascoli in Coppa Italia: sarà vietato fallire, al fine di iniziare la nuova annata con il piede giusto e ricambiare l'eterna fiducia dei tifosi.