Chi ha avuto la possibilità di andare almeno una volta nel nuovosa bene di cosa sia capace la curva bianconera: il, la, iper la squadra fino al novantesimo minuto e oltre, sono infatti le caratteristiche principali che i sostenitori dell’Udinese dimostrano di avere nel corso di ogni partita casalinga.Negli ultimi anni, grazie anche alla costruzione del nuovobianconero, i supporter bianconeri sono aumentati a dismisura, presenziando in massa nelle prime file della Curva Nord e cantando a squarciagola senza sosta.I tifosi sono il 12esimo in campo della squadra,per tutta la durata del match: è grazie ad alcuni cori particolari però che il pubblico si accende maggiormente, soprattutto quello sulle note della canzone di Gala, Freed from desire, preso da altre tifoserie e modificato con l’inserimento dei propri colori.Persino il direttore sportivo della Juventus,, dopo l’ultima partita a Udine, si è dichiarato piacevolmente sorpreso dal caloroso appoggio che i sostenitori friulani regalano ai propri beniamini.Probabilmente ciò è dovuto anche all’della gente che ogni domenica segue con amore e grande correttezza la squadra; il nostro augurio è quello di vedere un tifo pulito e civile anche nel prossimo match contro il Napoli, sperando che il tifo bianconero riesca a coinvolgere anche gli altri settori dello stadio, in modo tale da poter rialzare la testa dopo le 3 sconfitte di fila.