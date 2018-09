Lacontinua a piacere, e perché no,: contro la Lazio ieri, alla Dacia Arena, si è vista una squadra aggressiva, pericolosa in varie occasioni, compatta fino al gol subito e un po’, bisogna dirlo,in attacco: se poi a difendere la porta avversaria c’è un certo Thomas Strakosha, capisci che andare a segno non sarà poi così semplice.Tanto è vero che l’estremo difensore 23enne ha salvato varie volte il risultato nel corso della partita, con un gran intervento sulnel corso del primo tempo e in seguito, nella ripresa, è stato letteralmentesu Fofana in tre diverse circostanze. Poi il gol subito che sa di beffa, il calcio piazzato insidioso di Luis Alberto che Scuffet respinge come può, ma la sfera capita sui piedi diche insacca facilmente la porta sguarnita e festeggia così la sua 90esima partita consecutiva, senza mai essere sostituito.Il raddoppio biancoceleste arriva poco dopo cone sembra essere una vera e propria mazzata per la squadra bianconera; i cambi tuttidel mister spagnolo non bastano a riequilibrare il match, ma servono solo a dare un po’ di brio a una partita che dava l’impressione di poter terminare sul 2-0 in favore degli ospiti.A 10’ dalla fine arriva il gol friulano, grazie a un calcio di punizione battuto da De Paul dalla trequarti e alla deviazione di Badelj su una semi-rovesciata di, tanto bella quanto efficace; il tiro sembrava lento e indirizzato fuori, ma complice il tocco del centrocampista croato, la palla entra e regala le ultime speranze ai padroni di casa. La Lazio, spende cartellini gialli, non esce dalla propria metà campo, ma nonostante tutto riesce a portarsi a casa 3 punti fondamentali e la quarta vittoria di fila, mandando un segnale importante in vista del derby con la Roma in programma sabato.Dopo la vittoria a Verona contro il Chievo, arriva così laper l’Udinese, uscita comunque tra glidei propri sostenitori; la prestazione bianconera, infatti, è piaciuta anche al tecnico Velazquez, soddisfatto di come i suoi hanno interpretato la partita, mosso palla e messo in difficoltà una grandissima squadra come la Lazio. Le occasioni create sono state di gran lunga superiori a quelle ospiti, il gioco quasidel primo tempo si è spento un po’ nella ripresa, favorendo le due palle gol letali dei biancocelesti.I tifosi friulani sembranoil nuovo gioco tutto spagnolo dei propri beniamini, augurandosi che possa continuare in questa direzione, regalando spettacolo, belle giocate e perché no, altre vittorie come quelle di domenica scorsa; a Bologna sarà d’obbligo pensare di portare a casa punti preziosi e ricominciare a costruire un vero e proprio fortino nelle partite casalinghe.