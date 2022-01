L'Udinese sbatte sul Genoa. Il triste 0 a 0 del "Ferraris" (0 tiri in porta in 90 minuti) mette fine ad un gennaio davvero terribile. Nessun altra squadra ha patito il covid quanto i bianconeri. Prestazioni fortemente condizionate da una precaria condizione fisica e dalle tante assenze.La classifica ne ha ovviamente risentito, anche se i friulani, grazie soprattutto ai tre punti a tavolino guadagnati contro la Salernitana, sono comunque riusciti a conservare un po' di margine sulla zona rossa. Chi insegue, Spezia a parte, va a rilento e non ha saputo approfittare di questo momento di crisi della compagine friulana.La sosta arriva al momento giusto e si spera possa consentire a Cioffi di recuperare tutti al 100%, in primis Deulofeu e Beto, apparsi sottotono contro il grifone. La brillantezza dei suoi uomini migliori sarà indispensabile per tornare ad essere competitivi su certi livelli. Alla ripresa ci sarà il Torino, avversario che fa del ritmo e dell'intensità il suo punto di forza. Servirà, allora, avere la giusta gamba, quella capacità di corsa che purtroppo è venuta a mancare nell'ultimo periodo.Non c'è, però, solo la condizione fisica da ritrovare. Spetta al tecnico ridare fiducia ad una squadra apparsa parecchio in difficoltà anche dal punto di vista mentale e poco convinta dei propri mezzi.Tatticamente, poi, serve qualcosa di diverso. L'Udinese fatica ancora a trovare una propria idea di gioco e troppo spesso si affida alle folate dei singoli. Prezioso potrebbe essere in questo senso il ritorno di Pereyra. Il Tucu sta meglio e il suo rientro in campo si avvicina. Con lui il centrocampo guadagna qualità e giocate. L'argentino, non vi è dubbio, è un fattore.Di mezzo anche il mercato. Con Marí e Benkovic i Pozzo hanno sistemato la difesa dopo le partenze di Samir e De Maio. Servirebbe comunque un innesto in mediana per chiudere il cerchio. Che la società stia sondando il terreno in cerca di un mediano dai piedi buoni e di una mezz'ala offensiva non è un mistero. I nomi in ballo sono diversi, bisogna capire quale può essere il margine di fattibilità. Questa ultima settimana sarà comunque decisiva, anche per iniziare a programmare il futuro. Il diesse Marino è stato chiaro, chi arriva deve essere utile per il presente e fondamentale per il domani. Giocatori giovani, da far crescere, come da filosofia dell'Udinese.