. Nonostante le difficoltà di una stagione piuttosto anomala, i numerosi infortuni, nonostante la batosta rimediata contro il Napoli nel turno infrasettimanale; complice la sconfitta del Benevento contro l’Atalanta,Un traguardo tanto atteso quanto importante, per morale, gruppo e tifosi.Il modo in cui è stata oltrepassata la linea di arrivo, però, non piace a nessuno: contro la compagine partenopea si è vista unaI padroni di casa hanno giocato senza avversari,e trovando troppi spazi tra le maglie dell’Udinese.La manita rifilata dai ragazzi di Gattuso a De Paul e compagni fa riflettere, sia per il divario evidente in fatto di qualità all’interno del rettangolo di gioco, che per mentalità ed approccio alla gara., tentennante ed impacciata; l’unica nota positiva dell’incontro è stata la magia di Okaka, bravo a staccarsi dalla marcatura di Manolas e riaprire momentaneamente la sfida.Nella ripresa, però, non c’è stata storia.disputata allo Stadio Diego Armando Maradona, per affrontare le ultime due partite della stagione con uno spirito diverso;per mettere in difficoltà Sampdoria ed Inter nelle prossime uscite, al fine di concludere la stagione nel migliore dei modi e regalare ai sostenitori un finale divertente.