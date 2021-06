Dopo la conferma di Luca Gotti sulla panchina friulana, l’Udinese è pronta ad accogliere Pedro Pereira e Maximiliano Romero, in arrivo rispettivamente da Benfica e PSV Eindhoven.



Il laterale portoghese, classe ’98, che in Italia ha già vestito le maglie di Sampdoria, Genoa e Crotone, libererà con grande probabilità Stryger Larsen, sempre più vicino all’addio; il centravanti argentino, invece, anno 1999, andrà a rinforzare il parco attaccanti bianconero, offrendo una valida alternativa al proprio allenatore, nell’attesa che i vari Deulofeu, Pussetto e Braaf recuperino al 100% dagli infortuni.



In uscita Rodrigo De Paul è ad un passo dall’Atletico Madrid, dopo cinque stagioni giocate in Friuli: Simeone attende a braccia aperte il connazionale ventisettenne, che al termine della Copa America firmerà per il club spagnolo.



Nel corso dei prossimi giorni arriveranno le prime ufficialità, per regalare a Gotti una squadra competitiva e rimpiazzare nel migliore dei modi i numerosi partenti. Musso e Molina piacciono ad Atalanta ed Inter, mentre Bonifazi potrebbe finire al Cagliari; anche Forestieri e Okaka potrebbero lasciare le Zebrette ed è per questo che sarà importante individuare i sostituti prima del ritiro estivo, per iniziare il campionato con una rosa completa ed evitare di arrivare impreparati come successo nelle ultime stagioni.