Non ha fallito il primo step in Coppa Italia la compagine bianconera che, nel match giocato ieri sera, ha superato 3-1 il Vicenza di mister Di Carlo.



Tanti gli spunti emersi dalla prova contro i veneti: positiva, ad esempio, la mentalità con cui l’Udinese è scesa in campo, tenendo il pallino del gioco per tutta la durata della partita e concedendo poco o nulla agli ospiti.



Il modulo insolito utilizzato, il 4-3-3, si è da subito rivelato molto interessante, con gli esterni d’attacco (ieri Deulofeu e Pussetto) coadiuvati dagli inserimenti di Forestieri e dal talento di Rodrigo De Paul.



Bene anche l’intera retroguardia: il recupero di Stryger Larsen, la maturità di Samir e la freschezza di Bonifazi saranno fondamentali per il proseguo della stagione friulana.



L’unica macchia del match, come ribadito da Gotti nel post-partita, è stata la rete concessa ai biancorossi: dopo 90’ praticamente perfetti, infatti, i padroni di casa si sono fatti sorprendere proprio nel corso degli ultimi minuti di gioco, non riuscendo a mantenere inviolata la porta difesa da Scuffet.



Nonostante questo, però, è arrivato il secondo successo stagionale, dopo la vittoria sul Parma in campionato: le Zebrette, così, accedono al quarto turno di Coppa Italia, dove affronteranno la Fiorentina tra poco meno di un mese.



Il tecnico bianconero avrà modo di valutare, nel corso dei prossimi giorni, se utilizzare nuovamente il sistema tattico visto ieri o se ritornare al famoso 3-5-2, in vista della gara di domenica contro il Milan: importante sarà ripartire dalla sicurezza e dalla lucidità viste ieri, al fine di approfittare della stanchezza degli avversari – impegnati quest’oggi in Europa League – ed allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria.