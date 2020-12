Ripartirà dall’Allianz Stadium il campionato friulano, in quella che sarà la prima uscita ufficiale del 2021, in seguito alla sosta natalizia che ha permesso ai ragazzi di Luca Gotti di ricaricare le batterie e preparare al meglio la sfida con la Juventus.



A Torino, sponda bianconera, l’Udinese affronterà una compagine priva di Cuadrado, espulso nell’ultimo turno giocato contro la Fiorentina, nell’unica sconfitta rimediata dalla Vecchia Signora nel campionato in corso.



Gotti potrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2, schieramento utilizzato in quasi tutte le partite disputate fino ad ora: il tecnico adriese, infatti, potrebbe confermare gli stessi undici scesi in campo contro il Benevento, sostituendo lo squalificato Becao con De Maio.



Davanti alla difesa, De Paul e Pereyra saranno coadiuvati da uno tra Walace e Arslan, mentre in attacco verrà verosimilmente riproposta la coppia Pussetto-Lasagna, per cercare di colpire la retroguardia avversaria con ripartenze rapide e pericolose.



L’Udinese dovrà cercare di ripetere la stessa prestazione vista all’Olimpico contro la Lazio, al fine di difendere la porta di Musso e sorprendere i padroni di casa in contropiede: fondamentale sarà cercare di approfittare del momento delicato vissuto dalla Juventus, per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e allontanarsi nuovamente dalla zona rossa della graduatoria.