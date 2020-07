È una squadra che non si vuole più fermare quella di Luca Gotti, vittoriosa anche sul campo della Spal: per le Zebrette si tratta del secondo successo consecutivo in trasferta, dopo quello di una settimana fa all’Olimpico contro la Roma.



A Ferrara si è vista un’Udinese solida, capace di chiudere tutti gli spazi ai padroni di casa e ripartire con la velocità di Fofana e compagni. Ed è proprio tramite alcuni contropiedi che sono arrivate le reti ospiti: De Paul e Okaka hanno aperto le danze nel primo tempo, mentre Lasagna, a 10’ dalla fine, ha confermato lo strepitoso momento di forma che sta attraversando, superando Letica e sigillando il match sullo 0-3.



Ora la zona rossa si allontana e il vantaggio sulla terzultima in classifica diventa di otto lunghezze: un distacco che fa respirare, ma non ancora sufficiente per festeggiare in anticipo un’aritmetica salvezza.



Proprio per questo motivo è opportuno mantenere alta la concentrazione, per evitare di ripetere situazioni spiacevoli come quella vissuta contro il Genoa e per mantenere lontane le dirette inseguitrici: domenica alla Dacia Arena arriverà la Sampdoria, che vorrà rialzare la testa dopo la sconfitta di Bergamo.



I ragazzi di Gotti dovranno essere bravi a ripartire dalla grande gara giocata ieri: l’undicesimo clean sheet stagionale di Musso, le reti di entrambe le punte e soprattutto l’esordio in Prima Squadra di un giovane friulano dopo cinque anni – Marco Ballarini, classe 2001 – sono tutti elementi che daranno fiducia ai bianconeri, per affrontare nel migliore dei modi le ultime gare del campionato e celebrare l’ennesima permanenza in Serie A.