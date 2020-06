Continua la preparazione della compagine friulana in vista della ripresa del campionato, prevista per il 23 giugno. Nella giornata di oggi la squadra allenata da Luca Gotti ha svolto al centro sportivo Bruseschi una doppia seduta di allenamento, tra esercizi in palestra e possesso palla sul campo.



E mentre giocatori e staff si concentrano sul rush finale, la società bianconera sta già pensando a come muoversi sul mercato: il possibile arrivo di Nahuel Molina, esterno classe ’97 in scadenza con il Boca Juniors, accompagna quello sempre più probabile di Matthew Longstaff dal Newcastle.



Due colpi in prospettiva che allo stesso tempo, però, allontanano dal Friuli Stryger Larsen e Mandragora: il laterale danese ha già dichiarato di voler provare altre esperienze, seppur restando in Serie A, mentre per il mediano c’è il rischio che la Juventus possa esercitare il diritto di recompra, fissato a 26 milioni, e utilizzarlo in seguito come pedina di scambio con altre società.



Insomma, le trattative non mancano e per questo motivo la dirigenza friulana vuole giocare d’anticipo, cercando di assicurarsi i giovani talenti a parametro zero.



Un occhio al futuro, con la consapevolezza che il campionato dell’Udinese ricomincerà tra meno di due settimane: l’obiettivo principale rimane quello di ottenere la salvezza al più presto possibile, per preparare la prossima stagione nel migliore dei modi.



I bianconeri, che ripartiranno dalla sfida contro il Torino, si trovano a sole tre lunghezze dalla zona rossa, presidiata da un agguerrito Lecce. Le ultime dodici partite saranno, per i ragazzi di Gotti, una lotta continua, oltre che un importante banco di prova per il tecnico ad interim.



Il raggiungimento del traguardo potrebbe regalare al 53enne una conferma che fino a pochi mesi fa sembra un’opzione impossibile da prendere in considerazione: con il passare del tempo, però, l’ormai ex vice allenatore ha accettato il ruolo che la società gli ha assegnato, conquistando la fiducia di tutto l’ambiente bianconero e dei tifosi friulani.