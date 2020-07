I bianconeri allungano ancora sul terzultimo posto, ma questa volta però, lo fanno in modo piuttosto bizzarro e rocambolesco. La squadra di Gotti, infatti, non ha saputo approfittare dell’ennesimo passo falso del Lecce, facendosi rimontare in pieno recupero da un Genoa quasi irriconoscibile.



Eppure la compagine friulana aveva saputo gestire bene la gara, trovando il vantaggio con Fofana allo scadere del primo tempo e facendo girare la palla in maniera sicura nella ripresa.



Il quarto gol di Lasagna in tre partite, poi, aveva di fatto sigillato il match, regalando a tutto l’ambiente friulano la speranza di una salvezza anticipata: gli ingressi di Pandev e Favilli, però, sommati ai due giorni di riposo in più che il Grifone ha avuto ai danni dei padroni di casa, hanno saputo riequilibrare la partita, riaprendo prima il discorso con un destro micidiale del macedone – ancora in gol contro le Zebrette – e poi, grazie ad una colossale ingenuità in extremis di Zeegelaar, pareggiando la sfida salvezza con un tiro dagli 11 metri trasformato da Pinamonti, dopo una respinta corta di Musso.



Insomma, la gara di Roma aveva saputo dare fiducia ai ragazzi allenati da Gotti che, nonostante la manovra fluida e sempre pericolosa, però, non sono riusciti a chiudere in anticipo l’incontro: ora il vantaggio sulla zona rossa diventa di sette lunghezze, con due partite decisive da affrontare nei prossimi sei giorni.



L’Udinese, infatti, giovedì verrà ospitata dalla Spal, ultima in classifica, per poi giocarsi il tutto per tutto domenica in casa contro la Sampdoria: saranno due sfide da non fallire, al fine di chiudere in anticipo il discorso salvezza e preparare al meglio la prossima stagione, ripartendo dalle due gare giocate nella scorsa settimana e dalla mentalità e dalla grinta messe in campo negli ultimi 180 minuti.