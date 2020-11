Serviva una vittoria da squadra, come quella arrivata ieri sul campo della Lazio, per respirare nuovamente in maniera più tranquilla e ritrovare quel sorriso che negli ultimi giorni tutto il mondo del calcio aveva perso, dopo la tragica notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona.



E proprio gli argentini dell’Udinese, protagonisti assoluti della gara giocata all’Olimpico, hanno deciso di omaggiare il Pibe de Oro, disputando una partita perfetta e conquistando tre punti fondamentali per il proseguo della stagione friulana.



Dal riscaldamento fino al post-partita, passando per le esultanze dopo i gol segnati e la commozione durante il minuto di silenzio: è stato tutto dedicato al 10 più grande della storia dai suoi connazionali, coadiuvati dai compagni di squadra, bravi a restare compatti fino all’ultimo giro di lancette.



La qualità di De Paul, l’istinto di Musso, la freschezza di Molina e la caparbietà di Pereyra, accompagnate dalle reti di Pussetto e Forestieri – entrambe con mani e sguardi verso il cielo – hanno saputo stendere una Lazio un po’ troppo spocchiosa, vanificando i tentativi di Immobile e le avanzate di Correa.



L’Udinese sale così a 10 punti in classifica, superando Fiorentina, Benevento e Spezia e portandosi momentaneamente al 13esimo posto: domenica alla Dacia Arena arriverà l’Atalanta di Gasperini, che in settimana sarà impegnata in Champions League.



Gotti spera di poter recuperare almeno un paio di giocatori tra i tanti assenti che non hanno potuto assistere alla trasferta di Roma: contro la Dea sarà importante dare continuità al risultato di ieri, per continuare la striscia positiva di vittorie, allontanarsi ancor di più dalla zona rossa della classifica e onorare, ancora una volta, la memoria di Diego Armando Maradona.