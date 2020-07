È arrivato nel momento più inaspettato e nella gara più difficile il successo che ha permesso ai bianconeri di rimanere a sette lunghezze di distanza dal terzultimo posto: dopo le vittorie di Lecce e Genoa, infatti, le Zebrette erano chiamati a una risposta, che puntualmente è arrivata nel match di ieri contro la Juventus.



La compagine guidata da Luca Gotti, dopo le belle prestazioni viste contro Napoli e Lazio, ha raccolto i frutti del lavoro svolto fino ad ora, battendo la capolista in pieno recupero.



Nonostante il vantaggio ospite, firmato da De Ligt, i padroni di casa hanno saputo reagire nella ripresa, pareggiando la sfida con un colpo di testa in tuffo di Nestorovski, bravo ad inserirsi alle spalle di Rugani e depositare in rete il pallone dell’1-1.



Il pareggio, però, stava stretto ad entrambe le squadre, che proprio per questo motivo hanno provato a decidere la partita con giocate individuali fino all’ultimo minuto e, proprio in pieno recupero, è arrivato il sorpasso decisivo dell’Udinese con Fofana.



L’ivoriano, dopo una cavalcata che ha seminato la retroguardia avversaria, ha battuto Szczesny con un preciso mancino, regalando tre punti preziosissimi ai compagni.



Con tre gare ancora da giocare, infatti, ai friulani basta vincere a Cagliari per assicurarsi l’aritmetica salvezza: il successo contro la Juventus è stata una vera e propria mazzata per le dirette inseguitrici, che ora sono obbligate a non fallire i prossimi impegni per evitare il baratro.



Per l’Udinese, invece, l’ennesima permanenza in Serie A è a un solo passo: ripartendo dalla bellissima gara giocata ieri, i friulani potranno terminare nel migliore dei modi la stagione in corso, preparando in maniera serena e senza preoccupazioni il prossimo campionato.