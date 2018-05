L'organismo di controllo della Uefa ha aperto un'inchiesta nei confronti di Liverpool e Roma in virtù della semifinale di andata disputata ad Anfield in Inghilterra, persa dai giallorossi per 5-2 e che ha visto numerosi scontri fra tifosi nel pre e post gara.



Le accuse contro il Liverpool riguardano il lancio in campo di fuochi d'artificio, di oggi e il disturbo della folla. Le accuse contro la Roma riguardano invece soltanto il disturbo della folla. I procedimenti verranno presi in carico dall'organismo di controllo etico e disciplinare della Uefa il 31 maggio.