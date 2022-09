Aleksandr Ceferin, numero uno della UEFA, ha parlato in conferenza stampa, ospite di un evento a Lisbona: l'obiettivo è quello di portare il Mondiale 2030 in Spagna e Portogallo.



"Vincerà questa proposta e faremo tutto il possibile per aiutare due Paesi che amano, vivono e respirano il calcio e hanno buone infrastrutture".