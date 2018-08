Sanzioni contro il Paris Saint-Germain e VAR in Champions League, per Aleksandr Ceferin è ancora presto. Intervistato dal giornale sloveno Ekipa, il presidente dell'Uefa parla a tutto campo, a partire dalle possibili misure riguardanti il PSG e le presunte infrazioni del Fair Play Finanziario: "La decisione arriverà più avanti, dopo la chiusura del mercato. Non è vero che il Real Madrid sta aspettando questa sentenza".



VAR - Argomento delicato il VAR, Ceferin allontana la possibilità che possa essere introdotto già a partire dagli ottavi di questa Champions League: "Non so da dove sia uscito, ma non ne abbiamo parlato. E io non sono ancora convinto del VAR, ci sono cose non chiare. Chi decide se vedere il VAR? L'arbitro video o quello principale? I tifosi non lo capiscono e neanche i giornalisti. Quali cose vedono gli arbitri e quali no? Le cose non sono chiare, però sappiamo che un giorno sarà necessario usarlo. L'ho detto a Roberto Rosetti: quando saremo pronti. Dobbiamo scegliere la tecnologia, gli arbitri... perché giochiamo in tutta Europa, non è solo un torneo. E abbiamo bisogno di un regolamento. Guardate gli assistenti al Mondiale che non facevano nulla, aspettavano e basta. Un arbitro mi ha detto: 'Quando c'era una situazione al limite, mettevo un dito all'orecchio e tutti mi lasciavano solo. Guardate il caso della Serbia, alla quale non hanno concesso un rigore chiarissimo contro la Svizzera e ad altri sì per molto meno".