Nonostante la fase a gironi dell’edizione 21/22 dellanon sia ancora conlcusaper i risultati e per il market pool raggiunti finora. Come riportato da Calcio e Finanza, il 29 ottobre la Federcalcio europea ha versato alle società le somme maturate nelle prime tre giornate della fase a gironi e la relativa quota di market pool che è già al 50% del totale e in percentuale sulla base della posizione raggiunta nel campionato nazionale la stagione precedente.Dei 284,55 milioni di euro totali, le quattro società italiane,Il clubè quello che ha incassato di più con 8 milioni legati al Market pool da cui ha ottenuto la cifra più alta in quanto vincitrice dell'ultimo scudetto, alla quale sono stati aggiunti 3,73 milioni di euro legati ai risultati per un- Lasi piazza al secondo posto nonostante abbia incassato la cifra più bassa dal market pool, solo 2 milioni di euro. Il totale però sale adi euro grazie ai risultati.si piazza al terzo posto in Italia con un totale didi cui 4 milioni dal market pool.Infine, all'ultimo posto fra le italiane si piazza il Milan che ottiene 0 euro dai risultati in virtù delle 3 sconfitte e dei 0 punti conquistati, ma i rossoneri si salvano grazie al market pool da cui sono arrivati nelle casse del club 6 milioni di euro.