Secondo quanto riportato da Sky Sport la Uefa sta cambiando i propri piani per la fase finale della Champions League e per questo non è ancora certa al 100% la sede dove verrà disputata la final eight dopo la rinuncia di Istanbul.



Il progetto è infatti quello di aprire gli impianti e gli stadi per poter permettere l'accesso a quanti più tifosi sarà possibile. Per questo la scelta che verrà ufficializzata il 17 giugno premierà la nazione con la situazione migliore dal punto di vista dell'emergenza sanitaria.



Lisbona e il Portogallo rimangono in vantaggio su Francoforte mentre appare lontana l'auto-candidatura di Madrid.