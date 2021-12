Nel corso del tour dell'Expo Dubai 2020, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato di un nuovo possibile stop del calcio a causa dell'aumento dei contagi del Covid-19: "Preoccuparsi non aiuta, prima vanno risolti i problemi. Siamo ancora ottimisti e pensiamo che andrà tutto bene. L'anno scorso c'era una situazione peggiore, non conoscevamo il virus ed era tutto più complicato. Ora penso che i grandi eventi del calcio mondiale possano andare avanti con gli spettatori in presenza".



