La Juventus disputerà la Champions League 21/22. Arrivata quarta in classifica, all'ultimo respiro, col pareggio del Napoli contro il Verona, i bianconeri erano in discussione a causa della Superlega, ma ci saranno regolarmente. Come appreso da Ansa, infatti, la Uefa ha inviato una lettera al club piemontese.



Lo stop al procedimento disciplinare da parte dell'Uefa per il progetto Superlega ha dato il via libera. L'Uefa, infatti, aveva spiegato che "a seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcellona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso". Prima del 9 giugno, Uefa e Fifa hanno ricevuto una notifica ufficiale dal Ministero di Giustizia svizzero, che impedirebbe alla due federazioni di emettere sanzioni contro i club ribelli. E ora, ecco la lettera: la Juve giocherà la prossima Champions.