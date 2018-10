Belgio nettamente avanti nelle valutazioni dei bookmaker sulla sfida di Uefa Nations League contro la Svizzera. I Diavoli Rossi dominano il pronostico nonostante il bilancio dei precedenti sia in perfetta parità (tre vittorie a testa e un pareggio in sette sfide). A pesare sul giudizio degli analisti Microgame è quindi il ranking della Fifa, che mette il Belgio al primo posto e gli elvetici all’ottavo. Dunque, sulla squadra di Roberto Martinez si punta a 1,38, mentre per quella di Petkovic la quota sale addirittura a 7,00. Nel mezzo il pareggio, dato a 4,40. L’analisi degli scontri diretti (finiti sei volte in Over, quindi con almeno tre gol) e quella delle sfide più recenti (il Belgio ha segnato 3 gol nel primo turno di Nations League, la Svizzera addirittura 6) fa pensare a una sfida aperta. Un finale con almeno tre reti vola basso a 1,60, la possibilità che entrambe vadano a segno (scommessa Goal) sale di poco, fino a 1,73.