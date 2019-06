Settimana decisiva per la prima edizione della Uefa Nations League. Nell’anno magico del calcio inglese la Nazionale dei Tre Leoni cerca un’altra soddisfazione stagionale, con le quote Betaland che danno la squadra di Gareth Southgate tra le favorite per la vittoria a 2,90. In cima alla lavagna - si legge in una nota - c’è però il Portogallo di Cristiano Ronaldo, affamato di gloria dopo una stagione poco esaltante a livello continentale. Per i campioni d’Europa, che ospiteranno la Final Four, il successo è proposto a 2,68. Poi le outsider Olanda a 4,30 e la Svizzera a 7,50.