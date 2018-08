Niente Var in Champions ed Europa League. Non ancora, almeno. Lo riporta il Corriere dello Sport, che aggiunge che nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma si va verso questa scelta. Niente introduzione del supporto tecnologico neanche dagli ottavi in poi. Questa la linea seguita dalla Uefa, che potrebbe attuare la rivoluzione arbitrale dal 2019/20, quando la video assistenza per i direttori di gara diventerà realtà anche nelle competizioni Uefa. L’Eca ha richiesto ieri mattina l’introduzione del Var a febbraio, con l’inizio degli ottavi, ma secondo Ceferin c’è bisogno di altro tempo. La scelta diventerà ufficiale il 27 settembre nell’esecutivo Uefa di Nyon, durante il quale sarà anche votata la sede dell’Europeo 2024: in lizza Turchia e Germania.