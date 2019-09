Può sorridere il Settore Giovanile dell'Inter: la Uefa, infatti, nell'ambito dei Grassroots Awards 2019, ha ricevuto il premio come 'Miglior Club Professionista'. L'organo calcistico europeo ha motivato. "La Commissione Esecutiva della UEFA ha scelto di premiare FC Internazionale Milano per la categoria 'Miglior Club Professionista'. Questo premio viene assegnato alle società che oltre alla propria attività professionistica, si impegnano in un’agenda ricca di specifiche iniziative sociali a dimostrazione dell’impegno del club per le comunità locali e l’attività di base. La Commissione Esecutiva ha ritenuto che l’Inter meritasse di vincere questo premio".