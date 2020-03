Champions League ed Europa League si potrebbero giocare nei weekend. Lo rende noto la stessa UEFA attraverso un comunicato ufficiale dopo la riunione odierna: ​"L'impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine della stagione sportiva in corso - ovvero entro il 30 giugno 2020 - qualora la situazione dovesse migliorare e la ripresa del gioco dovesse essere sufficientemente adeguata e sicura. Possibili ulteriori restrizioni o riduzioni di spazi nell'attuale calendario, potrebbero potenzialmente portare alla programmazione di partite dei campionati nazionali a metà settimana e alla programmazione delle gare delle competizioni UEFA per club nei fine settimana. I turni di qualificazione alla UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 potrebbero subire delle modifiche in caso di tardiva conclusione della stagione sportiva 2019/20, ovvero dopo il 30 giugno 2020".