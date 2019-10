La Uefa ha ufficialmente aperto procedimenti disciplinari a carico sia della Lazio che del Celtic Glasgow in seguito agli episodi avvenuti durante l'ultima giornata di Europa League e che ha visto i biancocelesti impegnati in trasferta in Scozia. Entrambe le tifoserie dei due club si sono rese protagoniste di cori, manifestazioni, e striscioni non gradite alla Uefa in quanto politicizzati.



Nel pomeriggio del giorno della gara, infatti, i tifosi della Lazio si erano resi protagonisti di saluti fascisti per le strade di Glasgow, scatenando la risposta accesa dei tifosi del Celtic, che allo stadio hanno risposto esponendo anche uno striscione contro la Mussolini.



La UEFA ha per questo motivo aperto dei procedimenti disciplinari per entrambe le squadre. Ufficialmente ai tifosi della Lazio viene contestato il fatto di aver intonato "cori illeciti". Mentre ai tifosi del Celtic, viene contestato il fatto di aver intonato "cori" ed esposto "striscioni illeciti". I casi saranno giudicati dall'organo disciplinare di Uefa il 21 novembre.