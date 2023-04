Aleksander Ceferin è stato confermato presidente della UEFA, che guiderà per altri quattro anni. Candidato unico al 47° Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno ricoprirà il ruolo per un terzo mandato, fino al 2027, grazie a una votazione per acclamazione. Già "numero uno" dal 2011 al 2016 della Federcalcio slovena, è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016; poi il "bis" dal 7 febbraio 2019, in occasione del 43° Congresso Ordinario svoltosi a Roma.