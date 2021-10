Un turno a porte chiuse, più uno con pena sospesa, e multa all'Inghilterra per i disordini precedenti alla finale di Euro 2020, persa a Wembley contro l'Italia. E' quanto ha deciso la Camera di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa dopo l'indagine degli ultimi mesi per i fatti dell'11 luglio 2021. La sentenza prevede:



- di ordinare alla FA di giocare le prossime due (2) partite in competizioni Uefa da padroni di casa a porte chiuse, la seconda delle quali sospesa per un periodo probatorio di due (2) anni dalla presente decisione, per la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio.



- di multare la FA per 100mila euro per la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio, per l'invasione del campo di gioco, per il lancio di oggetti e per il disturbo durante gli inni nazionali.