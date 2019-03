Niente squalifica per Simeone, niente squalifica neanche per Massimiliano Allegri e la Juventus: tecnico e società erano sotto accusa per aver ritardato la ripresa del gioco nella sfida d'andata degli ottavi di Champions League, ma il Comitato di controllo ha deciso di sanzionare i bianconeri con una semplice multa da 30mila euro. Richiamo invece per Allegri, che dunque sarà regolarmente in panchina nel match di ritorno all'Allianz Stadium.