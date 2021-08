The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Who's going to be the 2020/21 UEFA Women's Player of the Year?



See the full story and the rest of the top 10: #UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Which women's coach had the most impressive 2020/21 campaign?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Con una serie di tweet, e di rispettivi comunicati, laha svelato le nomine per i premi di giocatore ed allenatore della stagione (sia per il calcio maschile che femminile). In due delle tre categorie c'è un italiano a competere.Per il premio, i tre nominati sono, bicampione d'Europa con Nazionale e Chelsea (con cui ha vinto anche la Supercoppa Europea),vincitore della Premier League e, compagno di reparto di Jorginho nel Chelsea.Il premio dise lo contenderanno il nostro CT, del Manchester City e, del Chelsea, in totale armonia con i tre giocatori nominati.Per quanto riguarda il, invece, la giocatrice dell'anno sarà una fra le tre protagoniste delcampione d'Europa per la prima volta: l'olandesee le spagnole. Il titolo di allenatore dell'anno sarà invece conteso fra il CT della, seconda alle Olimpiadi dietro al Canada,, allenatore del, allenatrice del, sconfitto proprio dalle blaugrana in finale di Champions e campione d'Inghilterra.