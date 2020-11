Beckham. Is. BACK



Play #FIFA21 by January 15, 2021 and get David Beckham in FUT and VOLTA



. Lo Spice Boy, ex Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy, arriva su VOLTA e FUT a partire dal 4 dicembre, i valori delle sue carte su Ultimate Team saranno svelati il prossimo 27 novembre. Per gli utenti che giocheranno a partire dal 15 dicembre ed entro il 15 gennaio, arriverà un oggetto David Beckham unico e non scambiabile da aggiungere alla rosa di FUT, per celebrare il debutto del leggendario centrocampista inglese ne LaLiga con il Real Madrid nella Stagione 03/04.​