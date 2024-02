UFFICIALE: Cagliari, Rog torna alla Dinamo Zagabria. Formula e comunicato

Ilha perfezionato in queste ore l'uscita del centrocampista croatoche si unisce nuovamente al club che lo aveva lanciato da giovanissimo, la Dinamo Zagabria. Rog, sfortunatissimo con tanti infortuni patiti tra Napoli e Cagliari, lascia la Sardegna con la formula del"Lo ricordiamo per la grande energia e l'entusiasmo che trasmetteva ai compagni, lo ricordiamo anche come uno dei protagonisti della volata della Dinamo verso la Champions League, e nonostante non sia un classico attaccante, lo ricordiamo anche per i suoi calci di punizione [...] Marko Rog, è tornato questo lunedì al suo club preferito dopo una periodo di sette e mezzo anno di assenza. Rog è arrivato dal Cagliari in Italia in prestito fino alla fine dell'anno solare. [...] La sua carriera è stata ostacolata dagli infortuni e crediamo che si riprenderà il prima possibile e tornerà ancora migliore, sempre più forte alla Dinamo. Caro Marko, bentornato nella tua casa blu!".