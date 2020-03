Our board has agreed to extend the 2019-20 professional football season indefinitely, with leagues and competitions now suspended until at least 30 April.https://t.co/tVh1EadOta — The FA (@FA) March 19, 2020

La, la federcalcio inglese ha ufficializzato la sospensione di tutti i campionati e le coppe inglesiIl provvedimento è stato preso per l'emergenza coronavirus e riguarderà la Premier League, la Championship e il campionato professionista femminile.Le regole e i regolamenti della FA stabiliscono che "la stagione terminerà non oltre il 1 ° giugno e ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco". Tuttavia, il nostro consiglio di amministrazione ha concordato che tale limite sarà esteso indefinitamente per la stagione 2019-2020 in relazione al calcio professionistico. Inoltre, abbiamo concordato collettivamente che il gioco professionale in Inghilterra sarà ulteriormente rinviato a non prima di giovedì 30 aprile