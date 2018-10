. Dopo l'esperienza immediatamente interrotta con l'Hellas Verona, ormai un anno e mezzo fa, l'attaccante di Bari Vecchia a 36 anni. "La Virtus Entella comunica di aver accolto la richiesta di Antonio Cassano che da lunedì prossimo si allenerà con la prima squadra agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia, senza alcun vincolo contrattuale", si legge nel comunicato.La seduta avrà inizio alle 15.30 e sarà a porte aperte, l'così accogliecon la speranza di rivederlo presto in campo anche in gare ufficiali. Valutazioni in corso quindi, intanto FantAntonio si allenerà con la squadra. Un desiderio che parte dal presidente Gozzi. "Se devo scendere di categoria, lo faccio solo andando a giocare all'Entella", ha sempre confessato Cassano. E adesso, ripartirà allenandosi proprio dal club che lo ha tentato perché vicino alla sua famiglia.