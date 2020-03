Il coronavirus allarma il calcio mondiale, anche in Sudamerica dove la Conmebol corre ai ripari: la federazione ha chiesto alla Fifa di posticipare l'inizio delle gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar del 2022, ora in programma il prossimo 22 marzo, per l'impossibilità di convocare giocatori dall'Europa e per salvaguardare la salute di tutti.