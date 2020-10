Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dalla Federazione portoghese, che annuncia l'indisponibilità del calciatore della Juventus per l'impegno di questa sera contro la Svezia in Nations League. Ronaldo risulta asintomatico e si trova già in stato di isolamento rispetto al resto della squadra.