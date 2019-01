Attraverso il proprio sito ufficiale, il Barcellona annuncia un grandissimo colpo per la prossima stagione: il centrocampista classe '97 dell'Ajax Frenkie de Jong indosserà la maglia blaugrana a partire dal prossimo 1° luglio. Un affare che la dirigenza catalana ha concluso nella giornata di oggi volando ad Amsterdam, dopo che col calciatore l'intesa era stata raggiunta da tempo.



Regista classico davanti alla difesa, il gioiello dei Lancieri ha firmato un contratto fino a giugno 2024 e si trasferirà al Barcellona per 75 milioni di euro, più 11 di bonus. Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato ai principali club europei, Manchester City e Paris Saint Germain su tutti, senza dimenticare la Juventus, ma la preferenza del calciatore era stata sempre per la squadra di Leo Messi.





Ho estàveu esperant... pic.twitter.com/inwzEFA8dn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 23 gennaio 2019