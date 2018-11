appende ufficialmente gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante tra le altre diannuncia l'addio pubblicando su Twitter una foto dei suoi primi momenti e una lettera di addio al calcio: "1989, quando o dove tutto è iniziato. Quando penso agli ultimi 20 anni della mia carriera professionale, guardare questa immagine non potrebbe rendermi più fiero di quanto ho conquistato da giocatore, ma soprattutto di come questo viaggio mi abbia formato come uomo.Se qualcuno vi dice che i vostri sogni sono troppo grandi, dite solo grazie e lavorate più duramente e con intelliggenza per trasformarli in realtà. Credeteci sempre.Voglio ringraziare tutti i giocatori, gli allenatori, le squadre e i tifosi che ho incontrato e che hanno reso unico questo viaggio! E anche un enorme grazie e tanto amore alla mia famiglia, al mio team personale per aver supportato la mia carriera nei momenti belli e in quelli brutti allo stesso modo. Non vedo l'ora di vedere il prossimo capitolo, sperando che Dio mi benedica tanto quanto ha fatto per la mia carriera da calciatore".