Il 29enne centravanti albanese Agon Mehmeti è tornato in Svezia, il Paese dov'è cresciuto e dove ha mosso i primi passi da professionista. L'ex Palermo e Novara, prodotto del vivaio del Malmö, è rimasto senza squadra l'estate scorsa dopo aver girato diversi campionati di medio livello in tutta Europa. L'ultima esperienza è con l'Oxford United (terza serie inglese).



Ora Mehmeti è un nuovo giocatore dell'Örebro, club di Allsvenskan (massima serie svedese) che l'ha ingaggiato per aggiungere potenziale offensivo in vista del campionato 2019, al via il 31 marzo.