La notizia era nell'aria da tempo ma ore l'indicazione è netta. Le autorità sanitarie spagnole stanno spingendo la Federcalcio spagnola a scegliere di chiudere le porte degli stadi per le partite che vedono coinvolte squadre la cui provenienza è da zone a forte rischio contagio per il Coronavirus.



Il Ministro della Salute spagnola ha di fatto ufficializzato la scelta di giocare le due gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Valencia e Atalanta e per l'andata degli ottavi di Europa League fra Getafe e Inter a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Europa.



Una decisione che dovrà essere ratificata dal Consiglio superiore dello Sport nella serata di oggi e che arriva dopo una riunione fiume con il Ministero della Sanità e la Federcalcio spagnola. Il Ministro della sanità, Salvador Illa ha poi confermato in conferenza stampa che: "Tutti gli eventi sportivi che riguardano squadre della zona di rischio contagio si giocheranno a porte chiuse. Entro questa sera arriverà la decisione definitiva".



Secondo diversi organi di stampa spagnola anche la gara fra Barcellona e Napoli prevista per il 18 marzo e Siviglia-Roma in programma per il 12 marzo sono da considerarsi fra quelle indiziate per essere giocate a porte chiuse nonostante né Roma, né Napoli siano città considerate dal governo italiano come zone a rischio. In questo senso, il Siviglia ha comunicato sui propri canali che, al momento, nelle misure eccezionali previste dal governo spagnolo non c'è menzione della gara di Europa League con la Roma e che, quindi, al momento non sono previste modifiche alla disputa.