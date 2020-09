Without further ado…



Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020

Dopo la rescissione del contratto con la, Gonzaloè ora ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter Miami che ha ufficializzato attraverso i propri canali ufficiali l'annuncio della punta argentina.Inter Miami CF annucia oggi l'acquisto del goleador da record e tre volte campione d'Italia e della Liga , Gonzalo Higuain, come uno dei suoi Designated Players. La punta argentina arriva all'Inter Miami dopo aver vinto con la juventus lo scudetto 2019-20.Attraverso il sito ufficiale Higuain ha anche rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali: "Prima di tutto voglio ringraziare l'Inter Miami per lo sforzo fatto per acquistarmi. Sono certo che sarà una bellissima esperienza per la mia vita. È ciò che stavo cercando, una nuova esperienza in un nuovo campionato e in una bellissima città. Sono felice di essere qui e che sia diventato tutto ufficiale. Il mio obiettivo è provare a trasmettere a questo club tutta l'esperienza che ho acquisito nella mia carriera in Europa e aiutare il team a crescere. Mi sento bene, al 100%, sono motivato a provare questa nuova esperienza. Ho tutti i mezzi per avere successo qui dove la squadra è sì in costruzione, ma ha una buona base per raggiungere obiettivi importanti".