Niente Milan per Zlatan Ibrahimovic, che resta in MLS a Los Angeles: sul proprio account Twitter lo svedese ha annunciato ufficialmente che resterà ancora negli USA con un post suggestivo e la scritta "Non ho ancora finito con te", seguita dal simbolo del club che presto darà la notizia sul proprio sito.



I DETTAGLI - A lungo corteggiato dal Milan, che ha sognato Il ritorno in rossonero dell'attaccante prima in estate e poi in maniera più concreta a gennaio, proprio in questi minuti lo svedese ha annunciato tramite i propri canali social la decisione per il futuro con un breve video ed una didascalia esplicativa: si vede infatti il rientro a Los Angeles, nella sede dei Galaxy, e il commento: "MLZ (ovvero la MLS di Zlatan, ndr), non ho ancora finito con voi". Zlatan Ibrahimovic resta in MLS e continuerà a vestire la maglia dei Galaxy, niente da fare per il Milan, come già annunciato da Leonardo: Il 37enne rispetterà il contratto fino al 2019 con i Los Angeles Galaxy.